Макмак (Чунтух) Мария Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чунтух Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фотина Васильевна
Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Макмак Христофор Васильевич
Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Макмак Константин Васильевич
Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович
Смерть
Неизвестно