Макмак (Чунтух) Мария Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Чунтух) Мария Авраамовна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чунтух Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фотина Васильевна

Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Макмак Христофор Васильевич

Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Макмак Константин Васильевич

Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Макмак Степан Васильевич

Отец ребёнка: Макмак Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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