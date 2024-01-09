(Баранова) Лариса Иннокетьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Лариса Иннокетьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Иннокентий Игнатьевич

Мать: Федора Александровна

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