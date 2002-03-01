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Кучакова Алина Денисовна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

01.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2002

Отец: Кучаков Денис Модарисович

Мать: Нурмухаметова Юлия Раисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ООО УК "СЕВЕРНЫЕ ВЫСОТЫ".
Образование
С 01.09.2009 по ?.06.2018
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МАОУ Школа с углублённым изучением отдельных предметов №74. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.2019 по ?.06.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский многопрофильный колледж. Отделение: Организация обслуживания в общественном питании. Среднее профессиональное образование. Окончила колледж с красным дипломом.
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Повар сушист/суповик. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Официант. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Кассир. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Сборщик заказов. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Воспитатель. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Старший официант. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".

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