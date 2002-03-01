Кучакова Алина Денисовна
Место рождения
Дата рождения01.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2002
Работа или профессия
Неизвестно
ООО УК "СЕВЕРНЫЕ ВЫСОТЫ".
Образование
С 01.09.2009 по ?.06.2018
МАОУ Школа с углублённым изучением отдельных предметов №74. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.2019 по ?.06.2023
Южно-Уральский многопрофильный колледж. Отделение: Организация обслуживания в общественном питании. Среднее профессиональное образование. Окончила колледж с красным дипломом.
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Повар сушист/суповик. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Официант. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Кассир. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Сборщик заказов. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Воспитатель. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".
Работа или профессия
С 2021 по 2023
Старший официант. Сеть мягких ресторанов "Своя Компания".