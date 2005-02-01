Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна

Место рождения

За речкой Роговкой, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1933

Дата смерти

?.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Просвирнин Александр Яковлевич

Мать: Просвирнина Анна Георгиевна

За речкой Роговкой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1955

Дочь: Дурова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лубнин Пётр Алексеевич

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1956

Дочь: Заляжная Любовь Петровна

Отец ребёнка: Лубнин Пётр Алексеевич

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Лубнин Александр Петрович

Отец ребёнка: Лубнин Пётр Алексеевич

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Пётр Алексеевич

Смерть
?.02.2005