Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти?.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
15.01.1955
Дочь: Дурова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Лубнин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1956
Дочь: Заляжная Любовь Петровна
Отец ребёнка: Лубнин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лубнин Александр Петрович
Отец ребёнка: Лубнин Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.2005