Шамсукамаръ Маккашаниева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Урхыя Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметьзян Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Саяфъ Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ахметсафа Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Деляфрузъ Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Масалимъ Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ибиниаминъ Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Галихузя Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1855
Сын: Масалимъ Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтям Абдулнасыров
Смерть
Неизвестно