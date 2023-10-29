Шамсукамаръ Маккашаниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсукамаръ Маккашаниева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Урхыя Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметьзян Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Саяфъ Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ахметсафа Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Деляфрузъ Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Масалимъ Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ибиниаминъ Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Галихузя Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Масалимъ Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтям Абдулнасыров

Смерть
Неизвестно
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