Соломонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Филиппович
Смерть
Неизвестно