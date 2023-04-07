Соломонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломонида Ивановна

Соломонида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно