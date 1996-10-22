Гарифуллин Гиндулла Гарифуллович
Место рожденияд. Купербаш, Арского района, ТАССР
Дата рождения06.08.1920
Дата смерти22.10.1996
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1920
Отец: Закиров Гарифулла
Мать: Сайда-Эль-Могульсум
д. Купербаш, Арского района, ТАССР
Военная награда
Неизвестно
Гарифуллин Гиндулла Гарифуллович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1920Татарская АССР, Арский р-н, д. Купер Баш. Юбилейная картотека
Смерть
22.10.1996
Бугульма