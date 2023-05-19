Шумейко Виталий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.01.1946
Дата смерти15.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1946
Отец: Шумейко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1969
Дочь: Нестеренко Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Шумейко Светлана Борисовна
Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
15.04.1985
Вольно-Надеждинское, Надеждинский муниципальный район, Приморский край