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Шумейко Виталий Михайлович

Место рождения

Иванковцы, Кіровоградська область

Дата рождения

14.01.1946

Дата смерти

15.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1946

Отец: Шумейко Михаил Иванович

Мать: Шумейко Наталья Денисовна

Иванковцы, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.07.1969

Дочь: Нестеренко Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Шумейко Светлана Борисовна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
15.04.1985
Вольно-Надеждинское, Надеждинский муниципальный район, Приморский край