Люба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Митрофан

Мать: Елена

Смерть
Неизвестно
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