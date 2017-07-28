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Санникова Дана Александровна
Санникова Дана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2017
Пол
Женский
Отец
Санников Александр Михайлович
1984 г.р.
Мать
Санникова Марина Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2017
Отец:
Санников Александр Михайлович
Мать:
Санникова Марина Александровна
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