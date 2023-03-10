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Михеев Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Михеев Борис Михайлович

Мать: Михеева Тамара

Смерть
1980