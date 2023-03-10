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Михеев Игорь Борисович
Михеев Игорь Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Михеев Борис Михайлович
1927 г.р.
Мать
Михеева Тамара
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Михеев Борис Михайлович
Мать:
Михеева Тамара
Смерть
1980
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