Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Тимофей Борисов

Мать: Домна Ивлеева

Смерть
Неизвестно
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