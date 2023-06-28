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Пащукова Анна Федоровна
Пащукова Анна Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пащуков Федор
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пащуков Федор
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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