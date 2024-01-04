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Афросинья Акимова
Афросинья Акимова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аким Евдокимов
1795 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец:
Аким Евдокимов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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