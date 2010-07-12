Митрохова Наталия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1964
Дата смерти12.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1988
Дочь: Отрокова Дарья Олеговна
Отец ребёнка: Отроков Олег Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Отроков Олег Викторович
Смерть
12.07.2010