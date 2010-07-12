Митрохова Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохова Наталия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1964

Дата смерти

12.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1988

Дочь: Отрокова Дарья Олеговна

Отец ребёнка: Отроков Олег Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Отроков Олег Викторович

Смерть
12.07.2010
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