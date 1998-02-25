Клокова Альбина Сериковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова Альбина Сериковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2014

Сын: Клоков Станислав Ярославовия

Отец ребёнка: Клоков Ярослав Сергеевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.06.2016

Сын: Клоков Владислав Ярославович

Отец ребёнка: Клоков Ярослав Сергеевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоков Ярослав Сергеевич

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