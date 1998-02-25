Клокова Альбина Сериковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2014
Сын: Клоков Станислав Ярославовия
Отец ребёнка: Клоков Ярослав Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.2016
Сын: Клоков Владислав Ярославович
Отец ребёнка: Клоков Ярослав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно