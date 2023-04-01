Никифор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1674
Чернышено, Козельский муниципальный район, Калужская область
http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0168.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1180 3 февраля 1674 Отпускная старосты вотчины Якова Андреевича Охотникова с. Чернышина Козельского у. Никифора Родионова крестьянк... Показать все
Смерть
Неизвестно