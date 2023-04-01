Никифор Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Родионович

Никифор Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1674
Чернышено, Козельский муниципальный район, Калужская область
http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0168.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1180 3 февраля 1674 Отпускная старосты вотчины Якова Андреевича Охотникова с. Чернышина Козельского у. Никифора Родионова крестьянк... Показать все
Смерть
Неизвестно