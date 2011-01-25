Николаев Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.930
Дата смерти25.01.2011
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.930
Рождение ребёнка
01.12.1954
Сын: Николаев Михаил Борисович
Мать ребёнка: Николаева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1958
Сын: Николаев Андрей Борисович
Мать ребёнка: Николаева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1966
Дочь: Николаева Галина Борисовна
Мать ребёнка: Николаева Ольга Васильевна
Смерть
25.01.2011