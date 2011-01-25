Николаев Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.930

Дата смерти

25.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.930

Отец: Николаев Михаил Дмитриевич

Мать: Николаева Ефросинья Парфеновна

Рождение ребёнка
01.12.1954

Сын: Николаев Михаил Борисович

Мать ребёнка: Николаева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1958

Сын: Николаев Андрей Борисович

Мать ребёнка: Николаева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1966

Дочь: Николаева Галина Борисовна

Мать ребёнка: Николаева Ольга Васильевна

Смерть
25.01.2011
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