Кудашева Жамиля Каюмовма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашева Жамиля Каюмовма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1930

Дочь: Кудашева Гузель Ахияретдиновна

Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Марат Ахиярович

Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Ришат Ахияретдинович

Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашева Зухра Ахияретдиновна

Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин

Смерть
Неизвестно
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