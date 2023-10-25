Кудашева Жамиля Каюмовма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1930
Дочь: Кудашева Гузель Ахияретдиновна
Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Ришат Ахияретдинович
Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашева Зухра Ахияретдиновна
Отец ребёнка: Кудашев Ахияретдин
Смерть
Неизвестно