Казанская Татьяна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Спиридонов Лука
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Казанский Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно