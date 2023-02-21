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Казанская Татьяна Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Спиридонов Лука

Мать: Спиридонова Дарья Львовна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Казанский Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Казанский Никита Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Никита Борисович

Смерть
Неизвестно
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