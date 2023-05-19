Обухова (Жабина) Любовь Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Жабина) Любовь Захаровна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.09.1919

Дата смерти

04.10.1967

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1919

Отец: Жабин Захар Афанасьевич

Мать: Жабина Евдокия Мефодиевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Василий Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Василий Петрович

Смерть
04.10.1967
Причина смерти: Рак мозга