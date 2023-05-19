Обухова (Жабина) Любовь Захаровна
Место рождения
Дата рождения10.09.1919
Дата смерти04.10.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1919
Отец: Жабин Захар Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.10.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1967
Причина смерти: Рак мозга