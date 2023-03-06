Бабина (Гоман) Любовь Васильевна
Место рожденияАк-Тюз, Киргизия
Дата рождения05.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949
Отец: Гоман Василий Григорьевич
Мать: Гоман Нина Тимофеева
Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
02.05.1977
Сын: Бабин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Бабин Евгений Александрович
Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
17.10.1978
Дочь: Молоствова Ирина
Отец ребёнка: Бабин Евгений Александрович
Орловка, Кеминский р-он, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугров Валерий Викторович
Отец ребёнка: ?