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Бабина (Гоман) Любовь Васильевна

Место рождения

Ак-Тюз, Киргизия

Дата рождения

05.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949

Отец: Гоман Василий Григорьевич

Мать: Гоман Нина Тимофеева

Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
02.05.1977

Сын: Бабин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Бабин Евгений Александрович

Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
17.10.1978

Дочь: Молоствова Ирина

Отец ребёнка: Бабин Евгений Александрович

Орловка, Кеминский р-он, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугров Валерий Викторович

Отец ребёнка: ?