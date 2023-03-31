Ковтунова Лидия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковтунов Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1984
Дочь: Самойлова Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Инна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Яна
Отец ребёнка: не указан