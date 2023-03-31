Ковтунова Лидия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтунова Лидия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтунов Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1984

Дочь: Самойлова Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Инна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Яна

Отец ребёнка: не указан