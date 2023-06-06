Шафеев Сейфулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ибраев Шафей
Мать: Сеитова Земагуль
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сейфуллина Фатима
Мать ребёнка: Каримова Зельня
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Сейфуллина Рахиля
Мать ребёнка: Каримова Зельня
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сейфуллин Абдулла
Мать ребёнка: Каримова Зельня
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Сейфуллина Адельгани
Мать ребёнка: Каримова Зельня
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сейфуллин Абдулгазис
Мать ребёнка: Мухитхзямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухитхзямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Зельня
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1817