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Шафеев Сейфулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ибраев Шафей

Мать: Сеитова Земагуль

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сейфуллина Фатима

Мать ребёнка: Каримова Зельня

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сейфуллина Рахиля

Мать ребёнка: Каримова Зельня

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сейфуллин Абдулла

Мать ребёнка: Каримова Зельня

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Сейфуллина Адельгани

Мать ребёнка: Каримова Зельня

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сейфуллин Абдулгазис

Мать ребёнка: Мухитхзямала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухитхзямала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Зельня

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1817