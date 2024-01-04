Пивоварова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1929
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Отец: Китаев Дмитрий Иванович
Мать: Китаева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Пивоварова Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Пивоваров Геннадий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 05.03.1954
Дочь: Пивоварова Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Пивоваров Геннадий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959