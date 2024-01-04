Пивоварова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивоварова Анна Дмитриевна

Пивоварова Анна Дмитриевна

Место рождения

Лухменский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.10.1929

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: Китаев Дмитрий Иванович

Мать: Китаева Дарья Ивановна

Лухменский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Пивоварова Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Пивоваров Геннадий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 05.03.1954

Дочь: Пивоварова Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Пивоваров Геннадий Филиппович

Запивалово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Геннадий Филиппович

Смерть
1959
Запивалово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close