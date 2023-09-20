Васильева Ирина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ирина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2017

Сын: Васильев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
17.04.2023

Дочь: Васильева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей Николаевич

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