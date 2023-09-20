Васильева Ирина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2017
Сын: Васильев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.2023
Дочь: Васильева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно