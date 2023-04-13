Kristelstein Heinrich* Johannes
Место рожденияIisaku kihelkond, Illuka
Дата рождения10.07.1907
Дата смерти04.03.1931
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Iisaku kihelkond, Illuka
Работа или профессия
Неизвестно
sõjaväelane (nooremleitnant)
Смерть
04.03.1931
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
07.03.1931