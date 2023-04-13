Kristelstein Heinrich* Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kristelstein Heinrich* Johannes

Место рождения

Iisaku kihelkond, Illuka

Дата рождения

10.07.1907

Дата смерти

04.03.1931

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Iisaku kihelkond, Illuka
Работа или профессия
Неизвестно
sõjaväelane (nooremleitnant)
Смерть
04.03.1931
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
07.03.1931