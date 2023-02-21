Соломонов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1930
Дата смертиОколо 27.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1930
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Соломонова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Криницына Валентина Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Около 27.05.1994
Великосельево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область