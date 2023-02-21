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Соломонов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1930

Дата смерти

Около 27.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1930

Отец: Соломонов Василий Фёдорович

Мать: Булатова Евпраксия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Соломонова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Криницына Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Около 27.05.1994
Великосельево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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