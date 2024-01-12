Арискин Леонид Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арискин Леонид Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.961

Отец: Арискин Виктор Михайлович

Мать: Арискина Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арискин Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Арискина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арискина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арискин Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Арискина Ольга

Смерть
Неизвестно
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