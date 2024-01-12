Арискин Леонид Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.961
Отец: Арискин Виктор Михайлович
Мать: Арискина Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арискин Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Арискина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арискина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арискин Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Арискина Ольга
Смерть
Неизвестно