Охотников Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охотников Отец
Мать: Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Валентин Антонович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотникова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Рождение ребёнка
28.11.1932
Сын: Охотник Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Вишневка, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно