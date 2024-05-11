Охотников Антон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Антон

Охотников Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охотников Отец

Мать: Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Валентин Антонович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотникова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Рождение ребёнка
28.11.1932

Сын: Охотник Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Вишневка, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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