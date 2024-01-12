Филипов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бикасова Любовь
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
1915
Сын: Филипов Николай
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филипов Виталий
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
1924
Сын: Филипов Лев
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Анатолий
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Михаил
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Георгей
Мать ребёнка: Филипова Елизовета
Смерть
Неизвестно