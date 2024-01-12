Филипов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бикасова Любовь

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
1915

Сын: Филипов Николай

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
1922

Сын: Филипов Виталий

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
1924

Сын: Филипов Лев

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Анатолий

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Михаил

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Георгей

Мать ребёнка: Филипова Елизовета

Смерть
Неизвестно
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