Сарапулова (Гуляева) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулова (Гуляева) Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1831

Муж: Сарапулов Иван Федорович

Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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