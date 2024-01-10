(Аксянова) Минвия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аксянова) Минвия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хайсаров Абдуллатыйф

Отец ребёнка: Дяминов Хайсар

Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хайсаров Абдул Азисъ

Отец ребёнка: Дяминов Хайсар

Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
1852

Сын: Хайсаров Абдулхамит

Отец ребёнка: Дяминов Хайсар

Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хайсаров Мухаммятзакир

Отец ребёнка: Дяминов Хайсар

Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Хайсаров Хаким

Отец ребёнка: Дяминов Хайсар

Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайсаров Валиулла

Отец ребёнка: Дяминов Хайсар

Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Смерть
Неизвестно
Ташкичу (Каменный Брод)
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