(Аксянова) Минвия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хайсаров Абдуллатыйф
Отец ребёнка: Дяминов Хайсар
Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хайсаров Абдул Азисъ
Отец ребёнка: Дяминов Хайсар
Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хайсаров Абдулхамит
Отец ребёнка: Дяминов Хайсар
Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Дяминов Хайсар
Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Хайсаров Хаким
Отец ребёнка: Дяминов Хайсар
Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайсаров Валиулла
Отец ребёнка: Дяминов Хайсар
Ташкичу (Каменный Брод) Энтугановский с/с
Смерть
Неизвестно
Ташкичу (Каменный Брод)