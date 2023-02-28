(Тенетова) Мария Николаева
Место рождения
Дата рождения02.07.1913
Дата смерти05.09.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1913
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Крещение
04.07.1913
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Василий Феодотов Баринов и крестьянская жена Варвара Васильева Глухина | Казанская церковь
Смерть
05.09.1913
Причина смерти: от поноса
Похороны
06.09.1913
от поноса | на отведенном кладбище при Казанской церкви