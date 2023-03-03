Аляпсков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
11.02.1894
Аляпсков Иван Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет Смолякова Афанасия Тимофеевна. Невеста. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православная. Первым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1930