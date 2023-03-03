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Аляпсков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Аляпсков Василий Иванович

Мать: Аляпскова Дарья Александровна

Бракосочетание
11.02.1894

Жена: Аляпскова Афанасия (Анастасия) Тимофеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Аляпсков Иван Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет Смолякова Афанасия Тимофеевна. Невеста. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православная. Первым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1930
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