Краева (Синицына) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Синицына) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.12.1929

Дата смерти

05.04.2015

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929

Отец: Синицын Сергей Трифонович

Мать: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краев Николай Алексеевич

Верхняя Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краев Николай Алексеевич

Смерть
05.04.2015
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