Краева (Синицына) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1929
Дата смерти05.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929
Рождение ребёнка
02.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краев Николай Алексеевич
Верхняя Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краев Николай Алексеевич
Смерть
05.04.2015