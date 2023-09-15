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Удод Анна Амбросиева

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Улита Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович

ЦГИАК/Киев/,Ф-5593-2-1066,Рождественская церковь,м/к-1900г.лист № 34,зап.№ 64
Рождение ребёнка
30.12.1900

Сын: Удод Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1900г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900

Муж: Удод Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: Марфа Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович

Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Дарья Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Удод Косьма Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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