Удод Анна Амбросиева
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Улита Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович
ЦГИАК/Киев/,Ф-5593-2-1066,Рождественская церковь,м/к-1900г.лист № 34,зап.№ 64
Рождение ребёнка
30.12.1900
Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1900г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900
Муж: Удод Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Марфа Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Дарья Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Удод Иоанн Иоаннович
Смерть
Неизвестно