Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Макар Михайлович
Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Арина Михайловна
Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Симаков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно