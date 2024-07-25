Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Макар Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Арина Михайловна

Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Симаков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Симаков Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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