Жалелис (Анонен) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалелис (Анонен) Тамара Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1969

Дочь: Вензик Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шукшин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1976

Дочь: Жалелис Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Жалелис Евгений Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жалелис Евгений Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукшин Анатолий Михайлович

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