Жалелис (Анонен) Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1969
Дочь: Вензик Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шукшин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1976
Дочь: Жалелис Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Жалелис Евгений Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно