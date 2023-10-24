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Романов Виталий Владимирович
Романов Виталий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1985
Пол
Мужской
Отец
Романов Владимир Александрович
1954 г.р.
Мать
Поташникова (Илышева) Софья Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1985
Отец:
Романов Владимир Александрович
Мать:
Поташникова Софья Анатольевна
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