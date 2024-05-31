Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1773 и 1774
Дата смерти17.04.1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774
Отец: Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриан Иванович
Бракосочетание
26.07.1807
Рождение ребёнка
Около 1811
Рождение ребёнка
Около ?.10.1811
Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим
Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Полякова) Матрона
Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Сын: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/
Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий
Смерть
17.04.1833
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно