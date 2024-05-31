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Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1773 и 1774

Дата смерти

17.04.1833

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774

Отец: Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриан Иванович

Бракосочетание
26.07.1807

Муж: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Нилантьева/Полякова/Милантьева) Федосья Полякова/Милантьева/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Рождение ребёнка
Около ?.10.1811

Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Полякова) Матрона

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Сын: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Смерть
17.04.1833
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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