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Минязев Артур Рифович
Минязев Артур Рифович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1968
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Минязева Лира Низамовна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1968
Отец: не указан
Мать:
Минязева Лира Низамовна
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