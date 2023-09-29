Иванов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981

Отец: Иванов Владимир Сергеевич

Мать: Иванова Раиса

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