Идиатуллин Ислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиатуллин Ислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1953

Отец: ?

Мать: Идиатуллина Рабига Зарифовна

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