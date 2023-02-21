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Смирнов Ефим Галактионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Смирнов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Кирилловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Таволжанка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
На 1903 год - крестьянин села Таволжанка Карсунского уезда и волости Симбирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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