Смирнов Ефим Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1903
Мать ребёнка: Смирнова Анна Кирилловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Таволжанка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
На 1903 год - крестьянин села Таволжанка Карсунского уезда и волости Симбирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно