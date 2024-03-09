Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панкратов Алексей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берднов Яков
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Берднов Яков
Рождение ребёнка
01.06.1926
Сын: Берднов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Берднов Яков
Рождение ребёнка
22.09.1930
Отец ребёнка: Берднов Яков