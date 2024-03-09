Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панкратов Алексей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берднов Яков

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Сын: Берднов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Берднов Яков

Рождение ребёнка
01.06.1926

Сын: Берднов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Берднов Яков

Рождение ребёнка
22.09.1930

Сын: Берднов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Берднов Яков

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