Дядькина (Чихачева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Рождение ребёнка
1991
Сын: Дядькин Денис Киприанович
Отец ребёнка: Дядькин Киприан
Рождение ребёнка
1995
Сын: Дядькин Святослав Киприанович
Отец ребёнка: Дядькин Киприан
Рождение ребёнка
1997
Сын: Дядькин Илларион Киприанович
Отец ребёнка: Дядькин Киприан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дядькина Диана Киприановна
Отец ребёнка: Дядькин Киприан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дядькин Киприан