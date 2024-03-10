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Лопатин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1967

Отец: Лопатин Иван Осипович

Мать: Балахонова Клавдия Нифедоровна

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