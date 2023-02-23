Азарнова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Азарнов Дмитрий Михайлов
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
05.10.1867
Отец ребёнка: Азарнов Дмитрий Михайлов
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно