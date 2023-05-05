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Заколюкин Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Заколюкин Василий Сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Заколюкин Харитон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
1831
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Парасковья Григорьева