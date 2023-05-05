Заколюкин Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Заколюкин Василий Сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Заколюкин Харитон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
1831
Бракосочетание
Неизвестно